Warum 2025 für Chemnitz trotz Kulturhauptstadt ein ziemlich verlorenes Jahr werden könnte

Bis die geplanten Ausgaben der Stadt für 2025 und 2026 geprüft und im besten Fall bestätigt sind, dürften nach Einschätzung des Rathauses noch Monate vergehen. Bis dahin aber können keine neuen Projekte in Angriff genommen werden.

Als Kulturhauptstadt Europas steht Chemnitz in diesem Jahr international im Fokus. Doch in der Stadt selbst wird voraussichtlich so wenig vorangehen können, wie seit Jahren nicht. Der Grund: Erst Mitte vergangener Woche – und damit recht spät – haben Stadtverwaltung und die gewählten Vertreter der Kommunalpolitik im Stadtrat die Planung der...