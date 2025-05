Warum Aldi den Chemnitzer Stadtteil Schönau verlassen will – und die Stadträte nun doch dafür sind

Noch vor einem Monat hatte es Skepsis an den Plänen des Discounters gegeben, in Siegmar einen neuen Markt zu bauen und den alten in Schönau aufzugeben. Nun hat Aldi den Plan erläutert und damit eine Mehrheit überzeugt.

Die Schönauer Einwohner müssen sich mittelfristig darauf einstellen, längere Wege zum Einkaufen auf sich zu nehmen. Der Discounter Aldi will seinen Markt in dem Stadtteil – einer von insgesamt zwei Supermärkten – aufgeben und dafür einen neuen in Siegmar bauen. Entsprechende Pläne können die Stadtverwaltung und Aldi nach einem Beschluss...