Warum Burgstädts Marktbesucher diesen Samstag nicht verpassen dürfen

Am Samstag startet Burgstädt mit dem traditionellen Heimatmarkt in die Saison. Von 9 bis 13 Uhr bieten Händler ihre Waren auf dem Markt an. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Alleinunterhalter Axel Schalk. Angeboten werden Obst und Gemüse, Backwaren, Käse, Bio-Produkte, Feinkost, Imkereiprodukte, Korbwaren und Pflanzen. Die Stadt...