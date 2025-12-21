MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Warum Chemnitz sich nicht „Universitätsstadt“ nennen will

An der TU Chemnitz studieren derzeit gut 8000 Studenten.
An der TU Chemnitz studieren derzeit gut 8000 Studenten. Bild: Symbolbild/Andreas Seidel
An der TU Chemnitz studieren derzeit gut 8000 Studenten.
An der TU Chemnitz studieren derzeit gut 8000 Studenten. Bild: Symbolbild/Andreas Seidel
Chemnitz
Warum Chemnitz sich nicht „Universitätsstadt“ nennen will
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Petition, die den Titel verleihen wollte, wurde abgewiesen. So steht der Oberbürgermeister zu dem Thema.

Fünf Chemnitzer hatten sich mit einer Petition an den Stadtrat gewandt. Sie wollten der Stadt den Titel „Universitätsstadt“ verleihen und sie damit attraktiver für potentielle Studenten machen. Andere Städte wie Tübingen und Ulm würden damit bereits bundesweit für sich werben, so die Petenten. Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD)...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Petition für Klosterweihnacht: Was ein Chemnitzer mit dem Mittelaltermarkt verbindet
Der Chemnitzer Daniel Wollmann will sich für den Erhalt der Klosterweihnacht einsetzen.
Zum letzten Mal findet aktuell der Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Chemnitz statt. Ein langjähriger Besucher hat eine Petition gestartet, um ihn zu erhalten. Der Veranstalter plant bereits das Ende.
Elisa Leimert
10:00 Uhr
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Warum Torwarttrainer Jens Voigt plötzlich seinen Traumjob aufgibt
Jens Voigt war am vergangenen Wochenende zum letzten Mal als Torwarttrainer des FC Erzgebirge im Einsatz.
Exklusiv: Nach nur sechs Monaten verlässt Jens Voigt das Trainerteam des Fußball-Drittligisten. Diese Entscheidung hat er kürzlich getroffen. Ein Nachfolger scheint bereits gefunden.
Paul Steinbach
19:00 Uhr
4 min.
„Das wäre die Rückkehr zur Provinz“: Mindestpreise für Uber in Chemnitz vorerst vom Tisch
Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) sprach sich im Stadtrat engagiert gegen eine Regulierung von Uber aus.
Der Chemnitzer Oberbürgermeister sprach sich in der Stadtratssitzung am Mittwoch gegen einen Antrag seiner eigenen Parteifreunde aus. Strengere Regeln für Uber lehnte das Gremium in der Folge ab.
Erik Anke
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
22.12.2025
3 min.
„Wir sind ein Paar“: Erzgebirger Thomas macht bei RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Ansage
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Moderatorin Inka Bause nimmt beim großen Staffelfinale der RTL-Show Michaela und Thomas ins Kreuzverhör. Und was ist in den rund drei Monaten zwischen Hofwoche und Wiedersehen passiert?
Thomas Wittig
10:04 Uhr
7 min.
Kann Trumps Öl-Blockade Maduro zum Einlenken zwingen?
Erste Öltanker hat die US-Regierung schon beschlagnahmt.
Zunächst waren es US-Angriffe auf Drogenboote. Jetzt blockieren die USA Öltanker. Sind die Öleinnahmen für Venezuelas Präsidenten die Achillesferse? Der Druck auf Maduro steigt, auch militärisch.
Philipp Znidar, Andrea Sosa Cabrios und Jürgen Bätz, dpa
Mehr Artikel