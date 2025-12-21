Warum Chemnitz sich nicht „Universitätsstadt“ nennen will

Chemnitz
Eine Petition, die den Titel verleihen wollte, wurde abgewiesen. So steht der Oberbürgermeister zu dem Thema.
Fünf Chemnitzer hatten sich mit einer Petition an den Stadtrat gewandt. Sie wollten der Stadt den Titel „Universitätsstadt“ verleihen und sie damit attraktiver für potentielle Studenten machen. Andere Städte wie Tübingen und Ulm würden damit bereits bundesweit für sich werben, so die Petenten. Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD)...
