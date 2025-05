Warum das Bürgerhaus in Taura gern für Feiern gemietet wird

Das Bürgerhaus in Taura ist ein beliebter Veranstaltungsort. Kakteenschau und Kaffeeklatsch mit Tanz finden jetzt statt. Was das Haus so besonders macht.

Das Bürgerhaus in Taura erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Das schätzt Bürgermeister Robert Haslinger ein. Buchlesungen, Malkurse, Ausstellungen und Vorträge fanden in diesem Jahr bereits statt. Auf großes Interesse seien die Angebote der Hobbymalerin und Augenärztin Dr. Anne-Catherine Zajonz gestoßen. Etabliert habe sich auch der...