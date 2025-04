Warum das Parken unter dieser Eisenbahnbrücke in Chemnitz momentan verboten ist

Es geht um Flächen an der Bernsdorfer Straße nahe dem Südbahnhof – und um die Sicherheit.

Warum darf unter der Eisenbahnbrücke an der Bernsdorfer Straße unweit des Südbahnhofs in Chemnitz zurzeit nicht geparkt werden? Diese Frage stellt sich ein Leser und richtet eine entsprechende Anfrage an die „Freien Presse“. Seit über zwei Monaten seien die Parkschilder dort betroffen, jedoch keine Anzeichen von Bauarbeiten sichtbar....