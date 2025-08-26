Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Warum die Antifa regelmäßig vor dem Zschäpe-Gefängnis in Chemnitz demonstriert

Die JVA Chemnitz beherbergt gleich mehrere bekannte Straftäterinnen und Verdächtige.
Die JVA Chemnitz beherbergt gleich mehrere bekannte Straftäterinnen und Verdächtige. Bild: Jan Woitas/dpa
Die JVA Chemnitz beherbergt gleich mehrere bekannte Straftäterinnen und Verdächtige.
Die JVA Chemnitz beherbergt gleich mehrere bekannte Straftäterinnen und Verdächtige. Bild: Jan Woitas/dpa
Chemnitz
Warum die Antifa regelmäßig vor dem Zschäpe-Gefängnis in Chemnitz demonstriert
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit dem Frühjahr fanden bereits sechs Solidaritätskundgebungen vor dem Frauengefängnis statt. Doch die richteten sich nicht an die verurteilte Rechtsterroristin, sondern an zwei Frauen vom anderen Ende des politischen Spektrums.

Das Chemnitzer Frauengefängnis beherbergt die wohl prominenteste Straftäterin des Landes. Rechtsterroristin Beate Zschäpe sitzt hier seit einigen Jahren ihre lebenslange Haftstrafe ab. Doch die immer wiederkehrenden Demonstrationen vor der Justizvollzugsanstalt an der Reichenhainer Straße gelten nicht ihr. Sie richten sich an zwei junge Frauen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
24.08.2025
2 min.
Antifa feiert zehnten Jugendkongress in Chemnitz
Der Verfassungsschutz beobachtet auch Linksextreme unter den Teilnehmern beim Juko.
Der Antifaschistische Juko ist eine feste Größe in der linksradikalen Szene in Ostdeutschland. An diesem Wochenende findet er bereits das zehnte Mal statt.
Erik Anke
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
21.08.2025
2 min.
Gefängnisausbruch in Chemnitz: Frau noch nicht gefunden
Aus dem Jugendarrest ist am Mittwoch eine junge Frau ausgebrochen.
Die aus dem Jugendarrest entflohene Frau wird weiter gesucht. Es ist die erste erfolgreiche Flucht aus der JVA seit drei Jahren.
Erik Anke
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel