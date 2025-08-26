Warum die Antifa regelmäßig vor dem Zschäpe-Gefängnis in Chemnitz demonstriert

Chemnitz
Seit dem Frühjahr fanden bereits sechs Solidaritätskundgebungen vor dem Frauengefängnis statt. Doch die richteten sich nicht an die verurteilte Rechtsterroristin, sondern an zwei Frauen vom anderen Ende des politischen Spektrums.
Das Chemnitzer Frauengefängnis beherbergt die wohl prominenteste Straftäterin des Landes. Rechtsterroristin Beate Zschäpe sitzt hier seit einigen Jahren ihre lebenslange Haftstrafe ab. Doch die immer wiederkehrenden Demonstrationen vor der Justizvollzugsanstalt an der Reichenhainer Straße gelten nicht ihr. Sie richten sich an zwei junge Frauen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.