Warum die Macher des European Peace Ride eine Pressekonferenz in Prag veranstaltet haben

Vor tschechischen Journalisten stellte Organisator Kai Winkler das Radfahrprojekt vor. Der Aufwand soll sich vor allem ab dem kommenden Jahr rechnen.

Dass Jan Ullrich zugeschaltet wurde, war ein besonderer Höhepunkt bei der Pressekonferenz in einer Gaststätte im Zentrum von Prag. Ein kleiner Tross aus Chemnitz hatte sich in dieser Woche auf den Weg in die tschechische Hauptstadt gemacht, um ein Projekt vorzustellen, dass zwar aus Deutschland stammt, von Beginn an aber auch mit dem Nachbarland...