Warum diese Limbach-Oberfrohnaerin bei der Stadtradeln-Premiere dabei ist

Die Stadt macht zum ersten Mal bei der bundesweiten Kampagne mit. Worum es geht? Auto stehen lassen, dafür aufs Rad steigen und so CO2 einsparen. Um die Motivation noch zu steigern, gibt es sogar Preise zu gewinnen.

21 Tage möglichst viele Wege mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurücklegen – das ist das Ziel der Kampagne „Stadtradeln". Mehr als 3000 Städte und Gemeinden in Deutschland machen mit. Chemnitz ist schon seit Jahren mit am Start. Es geht ums Klima und auch um einen Wettstreit unter den Kommunen und unter den Teilnehmenden. Wer die meisten...