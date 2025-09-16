Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Warum ein Chemnitzer Hobby-Imker zu Gast bei Lichtenauer Mineralquellen ist

Der Getränkehersteller Lichtenauer Mineralquellen ist Pate von Wildbienen.
Der Getränkehersteller Lichtenauer Mineralquellen ist Pate von Wildbienen. Bild: Hassia-Gruppe
Chemnitz Umland
Warum ein Chemnitzer Hobby-Imker zu Gast bei Lichtenauer Mineralquellen ist
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Sachsen sind Wildbienen vom Aussterben bedroht. Hobby-Imker Dirk Liesch widmet sich ihrer Rettung. Bei Vorträgen in Lichtenau gewährt er spannende Einblicke und verteilt Geschenke.

Sie sind winzig klein, aber unverzichtbar für unser Leben: Bienen sorgen durch Bestäubung dafür, dass Früchte wachsen können und Bauern eine gute Ernte einfahren. Sie haben damit eine wichtige Aufgabe in der Landwirtschaft und für die Ökosysteme. Doch Wildbienen sind nicht nur in Sachsen gefährdet und benötigen dringend Schutz. Deshalb...
