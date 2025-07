Warum ein Mercedes nahe der A 4 in Oberlichtenau brannte

Ein Mercedes ist unter der A-4-Brücke bei Oberlichtenau total ausgebrannt. Kilometerweit war der Rauch zu sehen. Jetzt ist die Ursache bekannt.

Unterhalb der A-4-Brücke an der Abfahrt Oberlichtenau hat am Sonntagvormittag ein Mercedes gebrannt. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Das in Richtung Chemnitz fahrende Auto ist dabei vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Gemeindefeuerwehr Lichtenau war mit fünf Fahrzeugen und 38 Kameraden im Einsatz.