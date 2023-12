Warum es 2024 nur zwei Shopping-Sonntage im Chemnitzer Zentrum gibt

Der Stadtrat hat die verkaufsoffenen Sonntage für kommendes Jahr beschlossen. Ein gewohnter Termin fiel diesmal weg.

Die Chemnitzer können im kommenden Jahr an insgesamt fünf Sonntagen an unterschiedlichen Orten einkaufen. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen. Demnach dürfen Läden des Chemnitz-Centers und des angrenzenden Gewerbegebietes am 10. März aus Anlass des Frühjahrströdelmarktes sowie am 6. Oktober anlässlich des...