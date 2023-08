Warum es keine Überwachungskameras auf Parkplätzen in Chemnitz gibt

Videoüberwachung an Parkplätzen würde das Sicherheitsgefühl stark erhöhen, findet der Auto Club Europa (ACE). Bei seinem Park-and-Ride-Test in Chemnitz waren diese Fehlanzeige. Die Stadtverwaltung erklärt nun, warum es derzeit keine Kameras an öffentlichen Parkplätzen in der Stadt gebe und warum dies für die getesteten...