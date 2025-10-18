Warum in Chemnitz Kürbisse gesucht werden

Der Tierpark Chemnitz ruft zur Kürbisspende auf: nicht nur zur Dekoration, sondern um den Tieren herbstlichen Spaß zu bieten

Der Chemnitzer Tierpark möchte seinen Bewohnern und Gästen eine besondere Herbststimmung schaffen. Dafür startet die Einrichtung eine Sammel-Aktion: Es werden Kürbisse gesucht – in allen Größen. Diese sollen nicht nur der Dekoration dienen – sie regen zudem den Entdeckergeist der Tiere an. So haben die Erdmännchen kürzlich mit einem...