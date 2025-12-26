Warum Neukirchen das Amtsblatt umbenennt

Ab Januar heißt das gedruckte Amtsblatt anders. Kostenlos bleibt es aber weiterhin.

In Neukirchen wird sich mit dem Beginn des neuen Jahres etwas bei den Bekanntmachungen ändern. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass amtliche Veröffentlichungen ausschließlich in elektronischer Form erfolgen. Bekanntmachungen werden ab Januar daher nicht mehr in Papierform veröffentlicht. Grund: Die Gemeinde will so flexibler und nicht mehr an...