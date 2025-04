Was Chemnitzer Frauen mit auf den Arbeitsmarkt bringen

Zum Weltfrauentag wird ein Blick auf die Arbeitswelt geworfen. Wo finden sich dort Unterschiede zwischen Frauen und Männern? Die Agentur für Arbeit hält aktuelle Zahlen bereit.

In Chemnitz gibt es 117.531 Beschäftigte. Knapp die Hälfte davon sind Frauen. Beim Betrachten der Arbeitsmodelle fällt auf: Frauen arbeiten überwiegend in Teilzeit. Fast 31.000 der beschäftigten Frauen arbeiten verkürzt. Zum Vergleich: Bei den Männern sind es nur 9800. Im Gesundheitswesen und im Einzelhandel kommt das Modell am meisten vor....