  • Was der Rektor der TU Chemnitz in London zu tun hatte

Einzug der Uni-Repräsentanten, welche die „Magna Charta Universitatum 2020" bei einem Festakt unterzeichneten (Gerd Strohmeier, 2. v. l.). Bild: MCU
Einzug der Uni-Repräsentanten, welche die „Magna Charta Universitatum 2020“ bei einem Festakt unterzeichneten (Gerd Strohmeier, 2. v. l.). Bild: MCU
Einzug der Uni-Repräsentanten, welche die „Magna Charta Universitatum 2020“ bei einem Festakt unterzeichneten (Gerd Strohmeier, 2. v. l.).
Einzug der Uni-Repräsentanten, welche die „Magna Charta Universitatum 2020“ bei einem Festakt unterzeichneten (Gerd Strohmeier, 2. v. l.). Bild: MCU
Chemnitz
Was der Rektor der TU Chemnitz in London zu tun hatte
Redakteur
Von Denise Märkisch
Die Chemnitzer Hochschule gehört seit einer Unterschrift zu einem Verbund von rund 1000 Universitäten weltweit. „Magna Charta Universitatum 2020“ heißt das Bekenntnis. Was es damit auf sich hat.

Eine Dienstreise hat den Rektor der Technischen Universität Chemnitz kürzlich nach London geführt. Grund: Gerd Strohmeier unterschrieb dort die sogenannte „Magna Charta Universitatum 2020“. Dabei handelt es sich um ein Bekenntnis zu fundamentalen universitären Prinzipien. Ins Leben gerufen wurde die „Magna Charta Universitatum“ im Jahr...
