  • Was eine Chemnitzerin mit Boris Becker verbindet: Ein Archipel im Atlantik

Diana Jordao da Cruz setzt sich seit vielen Jahren für die deutsche Sprache auf einem afrikanischen Inselstaat ein.
Diana Jordao da Cruz setzt sich seit vielen Jahren für die deutsche Sprache auf einem afrikanischen Inselstaat ein. Bild: Steffi Hofmann
Diana Jordao da Cruz setzt sich seit vielen Jahren für die deutsche Sprache auf einem afrikanischen Inselstaat ein.
Diana Jordao da Cruz setzt sich seit vielen Jahren für die deutsche Sprache auf einem afrikanischen Inselstaat ein. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Was eine Chemnitzerin mit Boris Becker verbindet: Ein Archipel im Atlantik
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Diana Jordao da Cruz ist eine gebürtige Chemnitzerin, die ihr Herz vor vielen Jahren auf einer afrikanischen Insel verloren hat. Im Kulturhauptstadtjahr feiert sie mehreres auf einmal.

São Tomé – das hat der eine oder andere vielleicht schon mal in der Boulevardpresse gelesen, als Heimatinsel von Boris Beckers aktueller Ehefrau. „Ansonsten kennt die Insel fast niemand und das ist sehr schade“, findet Diana Jordao da Cruz. Sie hat sich in den Inselstaat, der aus São Tomé und Principe besteht, 210.000 Einwohner zählt...
