Was geschah im Gebüsch? Polizei Chemnitz vermutet Sexualdelikt

Eine stark alkoholisierte Jugendliche wurde mit mehreren Männern gesehen, zwei verschwanden mit ihr im Gebüsch. Die Polizei geht davon aus, dass sie Opfer einer Straftat wurde.

Die Chemnitzer Polizei ermittelt in einem Fall von möglicher sexueller Gewalt. Zeugen hatten am Freitagabend an der Haydnstraße Verdächtiges beobachtet und die Polizei gerufen. Die Beamten fanden eine stark alkoholisierte 17-Jährige im Gebüsch. Sie wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, war augenscheinlich aber nicht verletzt.