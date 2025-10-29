Was hat es mit dem Entenmann am Chemnitzer Schloßteich auf sich?

Chemnitz
Viele Spaziergänger wunderten sich über die neue Figur im Chemnitzer Schlossteich. Die „Freie Presse“ hat ihren Schöpfer ausfindig gemacht.
Von den Schultern abwärts ein Mensch mit Blaumann, der Kopf aber der einer überlebensgroßen Ente und um den Hals ist ein Schwimmring gelegt: Spaziergänger, die um den Chemnitzer Schloßteich unterwegs sind, reiben sich seit einiger Zeit die Augen. Die seltsame Entenmann-Skulptur, die dort auf der sogenannten Enteninsel steht, sorgte jüngst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.