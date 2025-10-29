Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Was hat es mit dem Entenmann am Chemnitzer Schloßteich auf sich?

Auf der Enteninsel im Schloßteich steht seit einigen Wochen ein Entenmann als Skulptur.
Auf der Enteninsel im Schloßteich steht seit einigen Wochen ein Entenmann als Skulptur. Bild: Toni Söll
Auf der Enteninsel im Schloßteich steht seit einigen Wochen ein Entenmann als Skulptur.
Auf der Enteninsel im Schloßteich steht seit einigen Wochen ein Entenmann als Skulptur. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Was hat es mit dem Entenmann am Chemnitzer Schloßteich auf sich?
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Spaziergänger wunderten sich über die neue Figur im Chemnitzer Schlossteich. Die „Freie Presse“ hat ihren Schöpfer ausfindig gemacht.

Von den Schultern abwärts ein Mensch mit Blaumann, der Kopf aber der einer überlebensgroßen Ente und um den Hals ist ein Schwimmring gelegt: Spaziergänger, die um den Chemnitzer Schloßteich unterwegs sind, reiben sich seit einiger Zeit die Augen. Die seltsame Entenmann-Skulptur, die dort auf der sogenannten Enteninsel steht, sorgte jüngst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
24.09.2025
5 min.
Der Chemnitzer Schloßteich hat jetzt eine neue Insel und die Bazillenröhre 100 Stimmen
Eginhartz Kanter mit seinen Lautsprechern in der Bazillenröhre (links). Die Insel von Danilo Milovanovic im Schloßteich (rechts).
Die Kunstaktion „Into the Dawn“ hat neue Spuren in der Innenstadt hinterlassen. Sie entstanden entweder mit der Hilfe von Chemnitzern oder sollen von ihnen genutzt werden.
Christian Mathea
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
19:18 Uhr
2 min.
Nach Herzstillständen: Motorrad-Pilot wieder ansprechbar
Der Sturz von Noah Dettwiler überschattete das Moto3-Rennen in Malaysia. (Archvibild)
Wenige Tage nach seinem Horror-Unfall in Sepang darf der Schweizer Noah Dettwiler die Intensivstation verlassen. Sein Team gibt dramatische Einblicke in die medizinischen Maßnahmen nach dem Rennen.
06.10.2025
4 min.
Chemnitzer Schloßteich-Park soll neue Wege bekommen
Ab Frühjahr 2026 wird der Hauptweg auf der rechten Seite des Schloßteiches (parallel zur Promenadenstraße) saniert.
Ungeduldige haben Trampelpfade zum Abkürzen angelegt, auf dem Hauptweg neben der Promenadenstraße zerbröckelt der Asphalt. Ab nächstem Jahr sollen die Problemstellen der innerstädtischen Parkanlage beseitigt werden. Langfristig soll es größere Eingriffe geben.
Christian Mathea
Mehr Artikel