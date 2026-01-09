MENÜ
  • Was hat’s gebracht? Autor stellt seine Kulturhauptstadtbilanz in Chemnitz vor

Stefan Tschök stellt im Tietz seine Kulturhauptstadtbilanz vor.
Bild: Ralf Jerke/Archiv
Chemnitz
Was hat’s gebracht? Autor stellt seine Kulturhauptstadtbilanz in Chemnitz vor
Redakteur
Von Galina Pönitz
Im Tietz präsentiert Stefan Tschök am 15. Januar sein neues Buch „Schöne Grüße aus der Provinz“.

Chemnitz.

Der Chemnitzer Autor und Journalist Stefan Tschök stellt am Donnerstag, 15. Januar im Tietz sein neues Buch vor. Es heißt „Schöne Grüße aus der Provinz“ und ist die erste Bilanz des Kulturhauptstadtjahres. Ein Jahr lang war Tschök, bis 2020 lange Zeit CVAG-Pressesprecher, dafür auf Recherchetour. Bei etwa 40 Veranstaltungen kam er mit Kulturschaffenden in Südwestsachsen ins Gespräch – immer unter dem Motto „Und was haben wir davon?“ Wie das Ausnahmejahr in der Kulturregion aufgenommen wurde und was er erlebt hat, darüber spricht Tschök mit Verleger Jens Korch und seinen Gästen. Die Buchvorstellung in der Stadtbibliothek beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten. (gp) www.freiepresse.de/stadtbibo

