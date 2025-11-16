Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Was ist da nur drin? Neuer Retouren-Automat in Chemnitz sorgt für Gesprächsstoff

Die geheimnisvollen Fächer in der Galerie Roter Turm ziehen viele Neugierige an.
Diana Polo hat ein Päckchen gekauft und packt es direkt am Automaten aus.
An den Bildschirmen wird der Preis für jedes einzelne Fach angezeigt.
Die geheimnisvollen Fächer in der Galerie Roter Turm ziehen viele Neugierige an.
Diana Polo hat ein Päckchen gekauft und packt es direkt am Automaten aus.
An den Bildschirmen wird der Preis für jedes einzelne Fach angezeigt.
Chemnitz
Was ist da nur drin? Neuer Retouren-Automat in Chemnitz sorgt für Gesprächsstoff
Von Jana Peters, Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Anfang November können Kunden in der Galerie Roter Turm Päckchen mit unbekanntem Inhalt kaufen. Der Betreiber hat aber auch schon erlebt, dass die Automaten mit Schließfächern verwechselt wurden.

Ein großes oder ein kleines Päckchen? In welchem ist wohl der wertvollere Inhalt? Gisela Wehr steht vor einer Reihe von nummerierten Fächern mit Glastüren in der Galerie Roter Turm. Es sind fünf Retouren-Automaten. Darin liegen Päckchen, die ihre Käufer irgendwo gekauft und dann wieder zurückgeschickt haben. Für eine Preisspanne von 11...
