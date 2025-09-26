Was ist mit den Männern? Kommentar zum Prozess um illegales Bordell in Chemnitz

Der Umsatz im Puff auf dem Kaßberg lief bestens. Der Frau, die ihn betrieb, wird gerade der Prozess gemacht. Nach der Verantwortung der Freier fragt keiner und der Staat kassierte zum Teil trotzdem. Über ein bigottes System.

Als das Bordell auf dem Kaßberg im März dieses Jahres ausgehoben wurde, war noch von Zwangsprostitution die Rede und jeder hatte sofort entsprechende Bilder im Kopf. Die rabiate Puffmutter, die andere Frauen zur Prostitution zwingt und sie ausbeutet. Inzwischen ist klar, das System funktionierte wesentlich gewaltfreier – zumindest, was das...