Was kommt nach dem Abi? TU Chemnitz wirbt um Studierende

Der Termin gehört kurz vor dem Schulabschluss für viele dazu: Der Tag der offenen Tür an einer Universität. Am 10. Mai ist es in Chemnitz soweit. Und auch ganz junge Wissbegierige sind gefragt.

Beim Tag der offenen Tür belässt es die Universität nicht. Am 10. Mai will sich die Hochschule von ihrer besten Seite zeigen. Mehr als 100 Programmpunkte sind geplant. Fast alles findet an der Reichenhainer Straße statt.