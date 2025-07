Was machen zwei Chemnitzer Bürgermeister und ein Mini-Karl-Marx in den Alpen?

Dienstreisen können manchmal ganz schön herausfordernd sein. Knut Kunze und Michael Stötzer mussten dafür 2419 Meter in die Höhe. Schönes Wetter hatten sie leider nicht im Gepäck – dafür andere Geschenke.

Gefühlt sind derzeit alle im Urlaub. Die einen am Meer, die anderen in den Bergen. Ob Knut Kunze und Michael Stötzer, beides Bürgermeister in Chemnitz, in ihren WhatsApp-Status-Meldungen Bilder geteilt haben, ist nicht bekannt. Und im Urlaub waren die Männer auch nicht. Stattdessen: Dienstreise in die Alpen. Naja, könnte schlechter laufen.