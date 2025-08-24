Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Niederländerin Merel Karhof an ihrer „Wind Knittering Factory".
Die Niederländerin Merel Karhof an ihrer „Wind Knittering Factory“. Bild: Steffi Hofmann
Die Niederländerin Merel Karhof an ihrer „Wind Knittering Factory“.
Die Niederländerin Merel Karhof an ihrer „Wind Knittering Factory“. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz Umland
Was macht Stricken so besonders?
Von Steffi Hofmann
Für die einen ist es wie Architektur, für die anderen eine Art Meditation. Ist Stricken wieder in Mode? Wer am Wochenende das Loop-Festival in Limbach-Oberfrohna besucht hat, kommt zu dem Schluss: Stricken ist in.

Vor dem Esche-Museum stand am Wochenende ein seltsames Windrad. „Wenn es sich nicht dreht, wird nichts gestrickt“, erklärte Merel Karhof, die davor stand. Die Niederländerin hatte in Limbach-Oberfrohna ihre „Wind Knittering Factory“ aufgebaut: ein Gestell aus einem Windrad, das an der Rückseite eine alte Rundstrickmaschine von 1900...
Mehr Artikel