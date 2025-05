Was verschlägt Strickfans aus Deutschland über Himmelfahrt nach Limbach-Oberfrohna?

Für vier Tage reisen Strickbegeisterte aus ganz Deutschland in die Stadt. Dort wollen sie Historisches wieder zum Leben erwecken.

Im Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna können vom 29. Mai bis 1. Juni Socken an großen Stricklieseln gestrickt werden. Möglich macht das das Treffen von Sammlern alter Handrundstrickmaschinen aus ganz Deutschland, das zum zweiten Mal in der Stadt stattfindet. Der Ort ist bewusst gewählt, denn auch im Textilmuseum sind die historischen Maschinen...