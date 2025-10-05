Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Was wir vorgefunden haben, ist konstruktiv beispiellos“: Warum sich in Burgstädt der Abriss der Traditionsgaststätte „Haferkorn“ verzögerte

KWV-Mitarbeiter Tilo Geyer zeigt die Problemstelle, an der die Häuser aneinandergebaut waren.
KWV-Mitarbeiter Tilo Geyer zeigt die Problemstelle, an der die Häuser aneinandergebaut waren. Bild: Ralf Jerke
KWV-Mitarbeiter Tilo Geyer zeigt die Problemstelle, an der die Häuser aneinandergebaut waren.
KWV-Mitarbeiter Tilo Geyer zeigt die Problemstelle, an der die Häuser aneinandergebaut waren. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz Umland
„Was wir vorgefunden haben, ist konstruktiv beispiellos“: Warum sich in Burgstädt der Abriss der Traditionsgaststätte „Haferkorn“ verzögerte
Von Ralf Jerke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast ein Jahr später als geplant steht der Abriss von „Haferkorns“ in Burgstädt vor dem Abschluss. Statische Probleme ließen die Kosten steigen. Auf dem Gelände sollen nun neue Parkplätze entstehen.

Die Abrissarbeiten an der ehemaligen Gaststätte „Haferkorn“ in Burgstädt werden seit jüngst fortgesetzt. Ursprünglich sollte das Gebäude an der Straße der Deutschen Einheit bereits Ende November 2024 verschwinden. Doch statische Probleme an der Giebelseite verzögerten den Zeitplan erheblich und stellten die Kommunale Wohnungsverwaltung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
03.09.2025
4 min.
Engpässe in Schwimmbädern: Wie Burgstädt dem Personalmangel begegnet
Tobias Beckmann aus Chemnitz hat in dieser Woche seine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe im Naturbad Hartmannsdorf und im Sportzentrum in Burgstädt begonnen.
Tobias Beckmann startet seine Ausbildung im Sportzentrum am Taurastein in Burgstädt und im Naturbad Hartmannsdorf. Sein Ziel? Kindern die Angst vor dem Wasser nehmen.
Bettina Junge
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
19:38 Uhr
3 min.
Plauener erinnern an den 7. Oktober 1989 – Ex-Minister Hubertus Heil mahnt: „Demokratie ist nichts, was sich automatisch vererbt“
Plauener entzünden Kerzen an der Lutherkirche.
Der 7. Oktober 1989 zählt zu einem der bedeutendsten Tage der Stadtgeschichte. 36 Jahre nach der entscheidenden Großdemonstration hat Bürgermeister Tobias Kämpf nun ein besonderes Erinnerungsstück präsentiert.
Claudia Bodenschatz
03.06.2025
3 min.
Nach Baustopp am Traditionslokal in Burgstädt: Statikprobleme enthüllen geheime Bauweise
Der Abriss des Hauses an der Straße der Deutschen Einheit 31 (rosa) ist gestoppt. Es gibt Statikprobleme. Dort befand sich einst das Traditionslokal „Haferkorn“.
Das einstige Tanzcafé „Melodie“ beherbergt heute moderne Büros. Das benachbarte Lokal „Haferkorn“ soll indes abgerissen werden. Dabei werden überraschende Verbindungen zwischen den Gebäuden enthüllt.
Bettina Junge
Mehr Artikel