„Was wir vorgefunden haben, ist konstruktiv beispiellos“: Warum sich in Burgstädt der Abriss der Traditionsgaststätte „Haferkorn“ verzögerte

Chemnitz Umland
Fast ein Jahr später als geplant steht der Abriss von „Haferkorns“ in Burgstädt vor dem Abschluss. Statische Probleme ließen die Kosten steigen. Auf dem Gelände sollen nun neue Parkplätze entstehen.
Die Abrissarbeiten an der ehemaligen Gaststätte „Haferkorn“ in Burgstädt werden seit jüngst fortgesetzt. Ursprünglich sollte das Gebäude an der Straße der Deutschen Einheit bereits Ende November 2024 verschwinden. Doch statische Probleme an der Giebelseite verzögerten den Zeitplan erheblich und stellten die Kommunale Wohnungsverwaltung...
