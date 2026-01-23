Was wird aus dem Garagen-Campus in Chemnitz?

Ausstellung, Tanzabend, Konzert: Der ehemalige Betriebshof an der Zwickauer Straße bietet viel Platz und wurde 2025 rege genutzt. Im Jahr nach der Kulturhauptstadt soll es weitergehen. Nur wie?

30.000 Quadratmeter groß ist das Gelände des Garagen-Campus in Chemnitz. Rund sechs Millionen Euro aus Fördermitteln und Eigenmitteln der Stadt kostete die Sanierung. 2025 war der Ort häufig ausgebucht. Das Projekt #3000 Garagen war nur eines der Höhepunkte. Wer aktuell in den Veranstaltungskalender der Location schaut, sieht nicht viel. Was...