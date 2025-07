Wasserrohrbruch auf dem Chemnitzer Kaßberg

Zahlreiche Haushalte mussten am Freitag ohne Wasser auskommen. Die Reparaturarbeiten sollen sich bis zum Nachmittag hinziehen.

Nanu? Kein Wasser? So dürften zahlreiche Bewohner der Hübschmannstraße, Theodor-Lessing-Straße und in angrenzenden Häusern an der Franz-Mehring-Straße am Freitagmorgen reagiert haben, als sie nach dem Aufstehen in ihren Bädern den Wasserhahn aufdrehen wollten. Diese drei Straßen sind von einem Wasserrohrbruch betroffen.