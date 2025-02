Wasserrohrbruch: Hotel in Chemnitz kurzzeitig ohne Wasser

Die Wasserversorgung bei einigen Anliegern der Straße der Nationen war am Montag wegen eines Schadens unterbrochen. Betroffen war nicht nur das Hotel.

Ein Trinkwassertank vor einem Hotel. Das kommt nicht oft vor. Das Bild bot sich am Montag aber kurzzeitig an der Straße der Nationen. Wie eine Sprecherin des Versorgers Eins bestätigt, war es im Bereich der Hausnummer 56 zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Betroffen gewesen sei das „Hotel an der Oper“. Während der Reparatur wurde die...