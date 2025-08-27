Wechsel im Chemnitzer Rathaus: Ein Spaten zum Abschied für den Baubürgermeister

Mit langem Applaus wurde Michael Stötzer am Mittwoch offiziell verabschiedet. Sein Nachfolger Thomas Kütter tritt kommende Woche sein Amt an.

Nach zehn Jahren an der Spitze der Bauverwaltung hat Oberbürgermeister Sven Schulze Baudezernent Michael Stötzer am Mittwoch offiziell verabschiedet. „Ihre Amtszeit wird das Gesicht der Stadt noch lange prägen“, würdigte er dessen Wirken und verwies auf zahlreiche neue oder sanierte Schulen, Kitas, Brücken und Straßen. Zum Abschied...