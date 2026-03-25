Wegbegleiter von Ehrenbürger Carl H. Hahn gesucht

Der ehemalige VW-Manager wurde am 1. Juli 1926 in Chemnitz geboren. Zu diesem Anlass sind Veranstaltungen in der Stadt geplant.

Chemnitz. Anlässlich des 100. Geburtstags ihres Ehrenbürgers Professor Carl H. Hahn sucht die Stadt Chemnitz Menschen, die ihn persönlich kannten oder Geschichten über ihn erzählen können. Die Stadt möchte das Jubiläum mit Ausstellungen, Vorträgen und Stadtführungen feiern. Das soll die Bedeutung des ehemaligen VW-Managers für die Region hervorheben. Hahn wurde am 1. Juli 1926 in Chemnitz geboren und starb am 14. Januar 2023.

Interessierte können Erinnerungen unter dem Stichwort „Carl H. Hahn“ per E-Mail an [email protected] senden oder an die Adresse Stadt Chemnitz, GB 9.1, Markt 1, 09111 Chemnitz. Eingesendet werden können Geschichten, Fotos und Erinnerungsstücke. (cma)