Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wegen Bauarbeiten: Schienenersatzverkehr zwischen Chemnitz und Leipzig angekündigt

Aufgrund von Bauarbeiten müssen Zugreisende längere Fahrzeiten in Kauf nehmen.
Aufgrund von Bauarbeiten müssen Zugreisende längere Fahrzeiten in Kauf nehmen. Bild: Ulf Dahl
Aufgrund von Bauarbeiten müssen Zugreisende längere Fahrzeiten in Kauf nehmen.
Aufgrund von Bauarbeiten müssen Zugreisende längere Fahrzeiten in Kauf nehmen. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
Wegen Bauarbeiten: Schienenersatzverkehr zwischen Chemnitz und Leipzig angekündigt
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sechs Tage lang müssen Pendler in den Abendstunden auf der Linie RE 6 mit längeren Fahrzeiten, einem Umstieg und geänderten Abfahrtszeiten planen.

Einige Zugverbindungen zwischen Chemnitz und Leipzig müssen in der kommenden Wochen teilweise ausfallen und mit Schienenersatzverkehr ergänzt werden. Wie die Mitteldeutsche Regiobahn mitteilt, kommt es durch Bauarbeiten der DB InfraGO in den Abendstunden zu Behinderungen zwischen Bad Lausick und Leipzig. Von Montag bis Samstag müssen Reisende...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:34 Uhr
1 min.
Zugverkehr: Einschränkungen auf MRB-Linie RE3 in der Nacht zum Sonntag
Beim RE3 kommt es in der Nacht zum Sonntag zu Einschränkungen (Symbolbild).
In der Nacht zum 19. Oktober verkehren auf der RE3 Ersatzbusse. Betroffen sind auch Reisende zwischen Chemnitz, Flöha, Freiberg und Niederwiesa.
Manuel Niemann
16.10.2025
2 min.
Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Wüstenbrand führen zu wesentlichen Fahrplanänderungen
Ein Zug bei Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof Chemnitz in Richtung Zwickau.
Fahrgäste sollten sich unbedingt vor Antritt der Fahrt informieren, um beim Warten am Bahnhof keine unliebsame Überraschung zu erleben.
Jens Arnold
12:47 Uhr
4 min.
Einbruchsschutz: Haustür nachrüsten - das rät die Polizei
Ein Kastenschluss mit einem Sperrbügel dient der zusätzlichen Sicherung vor Einbruch. (
Plötzlich stehen ungebetene Gäste im Flur: ein beklemmender Gedanke. Eine Kriminaloberrätin erklärt, wie Sie Ihre Haustür einbruchssicher machen - und wann ein Tausch ratsam ist.
Isabelle Modler, dpa
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
12:46 Uhr
1 min.
Einbruch in Gewerbepark - Transporter und Hebebühne geklaut
In einem Gewerbepark bei Bautzen werden Geräte im Wert von 75.000 Euro gestohlen. Die Polizei fahndet nun international. (Symbolbild)
Unbekannte haben in einem Gewerbepark bei Bautzen Gerätschaften im Wert von rund 75.000 Euro gestohlen. Die Polizei fahndet nun international.
Mehr Artikel