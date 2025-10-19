Wegen Bauarbeiten: Schienenersatzverkehr zwischen Chemnitz und Leipzig angekündigt

Sechs Tage lang müssen Pendler in den Abendstunden auf der Linie RE 6 mit längeren Fahrzeiten, einem Umstieg und geänderten Abfahrtszeiten planen.

Einige Zugverbindungen zwischen Chemnitz und Leipzig müssen in der kommenden Wochen teilweise ausfallen und mit Schienenersatzverkehr ergänzt werden. Wie die Mitteldeutsche Regiobahn mitteilt, kommt es durch Bauarbeiten der DB InfraGO in den Abendstunden zu Behinderungen zwischen Bad Lausick und Leipzig. Von Montag bis Samstag müssen Reisende...