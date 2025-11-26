Wegen Baumfällungen: Straße in Pleißa wird gesperrt

Chemnitz Umland
Die Straße Zum Kapellenberg wird am Donnerstag temporär gesperrt. Der Nahverkehr ist nicht betroffen.
Im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil Pleißa müssen sich Autofahrer am Donnerstag (27. November) auf eine temporäre Straßensperrung einstellen. Von 8 bis 16 Uhr wird die Straße Zum Kapellenberg für den Autoverkehr vollgesperrt. Das teilt das Rathaus mit. Als Grund für die Sperrung nennt Stadtsprecherin Frances Mildner Baumpflegearbeiten sowie...
