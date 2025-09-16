Wegen Fußball-Spiel: Voller RE 6 zwischen Leipzig und Chemnitz erwartet

Am Mittwoch treffen der Chemnitzer FC und der Hallesche FC in einem Regionalliga-Spiel aufeinander. Die Mitteldeutsche Regiobahn warnt vorab vor übervollen Zügen.

Wer am Mittwoch, 17. September, zwischen Chemnitz und Leipzig und umgekehrt mit dem Zug unterwegs ist, sollte sich auf eine besondere Situation einstellen. Ab 19 Uhr spielen der Chemnitzer FC und der Hallesche FC in Chemnitz gegeneinander.