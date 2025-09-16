Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wegen Fußball-Spiel: Voller RE 6 zwischen Leipzig und Chemnitz erwartet

Vor und nach dem Fußballspiel in Chemnitz wird es am Mittwoch eng in den Zügen werden.
Vor und nach dem Fußballspiel in Chemnitz wird es am Mittwoch eng in den Zügen werden. Bild: Symbolbild: Ingolf Wappler/Archiv
Vor und nach dem Fußballspiel in Chemnitz wird es am Mittwoch eng in den Zügen werden.
Vor und nach dem Fußballspiel in Chemnitz wird es am Mittwoch eng in den Zügen werden. Bild: Symbolbild: Ingolf Wappler/Archiv
Chemnitz
Wegen Fußball-Spiel: Voller RE 6 zwischen Leipzig und Chemnitz erwartet
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Mittwoch treffen der Chemnitzer FC und der Hallesche FC in einem Regionalliga-Spiel aufeinander. Die Mitteldeutsche Regiobahn warnt vorab vor übervollen Zügen.

Wer am Mittwoch, 17. September, zwischen Chemnitz und Leipzig und umgekehrt mit dem Zug unterwegs ist, sollte sich auf eine besondere Situation einstellen. Ab 19 Uhr spielen der Chemnitzer FC und der Hallesche FC in Chemnitz gegeneinander.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:20 Uhr
3 min.
Baum blockierte Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz: Strecke am Abend wieder frei
Update
Ein Baum war zwischen Frankenstein und Kleinschirma auf die Bahnstrecke gestürzt. Während der Fällarbeiten war der Bahnverkehr unterbrochen.
Ein Baum auf den Gleisen hatte seit Dienstagmorgen den Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz behindert. Fahrgäste wurden aus einem Zug evakuiert.
Cornelia Schönberg
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
09.08.2025
2 min.
Zugausfälle auf der RE6-Strecke Chemnitz - Leipzig: Bahnverkehr erneut gestört – Hunderte Fahrgäste betroffen
Ein Regionalexpress fährt auf dem Weg nach Leipzig durch Chemnitz-Wittgensdorf.
Nach mehreren Wochen mit weitgehend störungsfreiem Betrieb sorgte der Regionalexpress zwischen Leipzig und Chemnitz am Samstag für Ärger bei Reisenden. Wegen technischer Probleme ließ die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) zahlreiche Verbindungen ausfallen.
Ingolf Wappler
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08:30 Uhr
4 min.
„In 80 Minuten um die Welt": Junge Musiker erobern die Freiberger Nikolaikirche
Dorothee Binnig (Leiterin) Peter Merker (Vorstand) und Cora Lantzsch (v. l). organisieren und leiten die New Generation.
Wenn am Wochenende "Spiel mir das Lied vom Tod" in der Nikolaikirche Freiberg erklingt, dann ist die New Generation der Oederaner Blasmusikanten auf einer musikalischen Reise um die Welt.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel