Wegen Gleisarbeiten: Wolgograder Allee in Chemnitz bald gesperrt

Wegen Verschleiß muss die CVAG in den Sommerferien die Wendeanlage Hutholz sanieren. Davon betroffen ist eine wichtige Hauptverkehrsachse in Chemnitz.

Ab kommenden Montag bis Mitte August setzt die CVAG ihre Gleisanlagen an der Wendeanlage in Hutholz in mehreren Bauabschnitten instand. Dafür ist zeitweise eine Sperrung der Wolgograder Allee an der Gleisüberfahrt in dem Bereich geplant. Konkret ist die Hauptverkehrsachse dort vom 14. Juli bis 3. August dicht. Die Umleitung führt in beide...