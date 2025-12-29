MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wegen Silvester: Ticketautomaten in Chemnitz außer Betrieb

Weil immer wieder Böller für Schäden sorgen, schaltet die CVAG Automaten ab.
Weil immer wieder Böller für Schäden sorgen, schaltet die CVAG Automaten ab. Bild: Harry Haertel
Weil immer wieder Böller für Schäden sorgen, schaltet die CVAG Automaten ab.
Weil immer wieder Böller für Schäden sorgen, schaltet die CVAG Automaten ab. Bild: Harry Haertel
Chemnitz
Wegen Silvester: Ticketautomaten in Chemnitz außer Betrieb
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Chemnitzer Verkehrs-AG schaltet über den Jahreswechsel Automaten ab. Wo Chemnitzer jetzt Tickets herbekommen.

Um Schäden an den Ticketautomaten zu verhindern, werden an den Haltestellen Fahrkartenautomaten abgeschaltet. Seit Montag gehen diese vom Netz, so eine Sprecherin der CVAG. „Die Maßnahme ist notwendig, um Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern entstehen können, von den stationären Ticketautomaten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:50 Uhr
5 min.
Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro
Update
Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben.
Noch bevor die ersten Supermärkte, Discounter und Fachverkäufer am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?
Denise Märkisch und Elisa Leimert
08:25 Uhr
1 min.
Chemnitz: Motorbrand bei Linienbus im Stadtzentrum
Der Motorbrand eines Linienbusses des Nahverkehrsbetriebes CVAG an der Zentralhaltestelle hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.
In den frühen Morgenstunden musste die Feuerwehr am 15. Dezember ins Chemnitzer Stadtzentrum ausrücken. Grund waren Flammen in einem Bus.
Uwe Rechtenbach
11:36 Uhr
3 min.
Silvesternacht wird vielerorts eher ungemütlich
Nass-kalt und windig - Die Silvesternacht kann recht ungemütlich werden
Wer Silvester draußen feiern will, sollte sich wetterfest anziehen. In weiten Teilen des Landes wird der Jahresstart recht ungemütlich.
17:30 Uhr
3 min.
Nach der jüngsten Automatensprengung an der Straßenbahnhaltestelle in Plauen: Wie wirkungsvoll sind Farbpatronen als Sicherheitsmechanismus?
Der zerstörte Fahrkartenautomat an der Straßenbahnhaltestelle Waldfrieden wurde abgebaut. Bis es Ersatz gibt, wird es eine Weile dauern.
Wussten die Täter nicht, dass es in Plauen sinnlos ist, Fahrkartenautomaten zu sprengen, um an Bargeld zu kommen? Eigentlich sollte der Sicherheitsmechanismus hohen Sachschaden verhindern.
Bernd Jubelt
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
11:35 Uhr
1 min.
Saisonstart im Skigebiet am Fichtelberg
An der Himmelsleiter am Fichtelberg startet die Skisaison.
Während am benachbarten Keilberg in Tschechien bereits seit einigen Tagen Pisten geöffnet sind, war in Oberwiesenthal bisher dafür noch zu wenig Schnee. Nun gibt es aus dem Kurort gute Nachrichten für Alpin-Skifahrer.
Kjell Riedel
Mehr Artikel