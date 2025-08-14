Weihnachten kann kommen: Gestohlene Pyramiden-Figuren in Chemnitz wieder aufgetaucht

Chemnitz
Im Januar waren zwei Figuren von einer Pyramide am Rabenstein Center gestohlen worden. Nun sind beide wieder da – und die jungen Verdächtigen werden angeklagt.
Trotz Temperaturen von über 30 Grad sind in Chemnitz in den ersten Supermärkten schon wieder Schoko-Weihnachtsmänner und Lebkuchen zu finden. Und auch diese Nachricht dürfte die Vorfreude auf Weihnachten befeuern – besonders im Stadtteil Rabenstein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.