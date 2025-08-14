Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Weihnachten kann kommen: Gestohlene Pyramiden-Figuren in Chemnitz wieder aufgetaucht

Die gestohlenen Figuren von der Pyramide am Rabenstein Center wurden nun wiedergefunden.
Die gestohlenen Figuren von der Pyramide am Rabenstein Center wurden nun wiedergefunden. Bild: UBR
Die gestohlenen Figuren von der Pyramide am Rabenstein Center wurden nun wiedergefunden.
Die gestohlenen Figuren von der Pyramide am Rabenstein Center wurden nun wiedergefunden. Bild: UBR
Chemnitz
Weihnachten kann kommen: Gestohlene Pyramiden-Figuren in Chemnitz wieder aufgetaucht
Redakteur
Von Erik Anke
Im Januar waren zwei Figuren von einer Pyramide am Rabenstein Center gestohlen worden. Nun sind beide wieder da – und die jungen Verdächtigen werden angeklagt.

Trotz Temperaturen von über 30 Grad sind in Chemnitz in den ersten Supermärkten schon wieder Schoko-Weihnachtsmänner und Lebkuchen zu finden. Und auch diese Nachricht dürfte die Vorfreude auf Weihnachten befeuern – besonders im Stadtteil Rabenstein.
Mehr Artikel