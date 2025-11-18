Weihnachten mit den Thalbachs in Chemnitz: „Das ist absolut demokratisch“

Chemnitz. Wenn Schauspielerin Katharina Thalbach im Dezember mit Tochter Anna und Enkelin Nelly auf der Bühne der Stadthalle steht, ist Harmonie angesagt. Was die 71-Jährige an Erinnerungen ans Erzgebirge bewahrt und warum sie sich nach Dreharbeiten wie ein Teenager fühlte, verrät sie im Interview.

Freie Presse: Am 10. Dezember stehen Sie zur Weihnachtslesung „Alle Jahre wieder!?“ mit Ihrer Tochter Anna und Enkeltochter Nellie auf der Bühne in Chemnitz. Womit will der Thalbach-Clan das Publikum überraschen? Freie Presse: Am 10. Dezember stehen Sie zur Weihnachtslesung „Alle Jahre wieder!?“ mit Ihrer Tochter Anna und Enkeltochter Nellie auf der Bühne in Chemnitz. Womit will der Thalbach-Clan das Publikum überraschen?