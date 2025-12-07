Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Weihnachtsball in Limbach: Glitzer, Glamour und sportliche Höchstleistungen

Internationale Tanzpaare zeigten beim Turnier in Limbach-Oberfrohna in den lateinamerikanischen Tänzen ihr Können.
Internationale Tanzpaare zeigten beim Turnier in Limbach-Oberfrohna in den lateinamerikanischen Tänzen ihr Können. Bild: Steffi Hofmann
Peggy Weber ist Vizepräsidentin des Tanzklubs Orchidee, der die Veranstaltung zum 32. Mal ausrichtete.
Peggy Weber ist Vizepräsidentin des Tanzklubs Orchidee, der die Veranstaltung zum 32. Mal ausrichtete. Bild: Steffi Hofmann
Lilli Retzbach und Philipp Diaz traten als eines von 15 Tanzpaaren in Limbach an.
Lilli Retzbach und Philipp Diaz traten als eines von 15 Tanzpaaren in Limbach an. Bild: Steffi Hofmann
In den Turnierpausen gab es für die Gäste des Balls die Gelegenheit, selbst zu tanzen.
In den Turnierpausen gab es für die Gäste des Balls die Gelegenheit, selbst zu tanzen. Bild: Steffi Hofmann
Zu den Stammgästen des Weihnachtsballs gehören Manuela und André Reimer.
Zu den Stammgästen des Weihnachtsballs gehören Manuela und André Reimer. Bild: Steffi Hofmann
Internationale Tanzpaare zeigten beim Turnier in Limbach-Oberfrohna in den lateinamerikanischen Tänzen ihr Können.
Internationale Tanzpaare zeigten beim Turnier in Limbach-Oberfrohna in den lateinamerikanischen Tänzen ihr Können. Bild: Steffi Hofmann
Peggy Weber ist Vizepräsidentin des Tanzklubs Orchidee, der die Veranstaltung zum 32. Mal ausrichtete.
Peggy Weber ist Vizepräsidentin des Tanzklubs Orchidee, der die Veranstaltung zum 32. Mal ausrichtete. Bild: Steffi Hofmann
Lilli Retzbach und Philipp Diaz traten als eines von 15 Tanzpaaren in Limbach an.
Lilli Retzbach und Philipp Diaz traten als eines von 15 Tanzpaaren in Limbach an. Bild: Steffi Hofmann
In den Turnierpausen gab es für die Gäste des Balls die Gelegenheit, selbst zu tanzen.
In den Turnierpausen gab es für die Gäste des Balls die Gelegenheit, selbst zu tanzen. Bild: Steffi Hofmann
Zu den Stammgästen des Weihnachtsballs gehören Manuela und André Reimer.
Zu den Stammgästen des Weihnachtsballs gehören Manuela und André Reimer. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz Umland
Weihnachtsball in Limbach: Glitzer, Glamour und sportliche Höchstleistungen
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

15 Tanzpaare aus ganz Europa präsentierten sich am Samstag in Limbach-Oberfrohna. Aber auch die Gäste bekamen die Chance, ihr Können zu beweisen. Was den Ball so besonders macht und welche Tücken es für Veranstalter und Tänzer gibt.

Glitzernde Pailletten, fluffige Federboas, bunte Fransen – die Tänzer in der Stadthalle boten den Zuschauern am Samstag einen Augenschmaus. 15 Paare aus acht Nationen, wie den Niederlanden oder der Slowakei, präsentierten beim 32. internationalen Tanzturnier sportliche Höchstleistungen. „Es ist ein Turnier der Superlative“, sagte Peggy...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:15 Uhr
3 min.
Eingreiftruppe nach Benin beordert - Putschversuch vereitelt
Der Putschversuch in Benin wurde nach offiziellen Angaben vereitelt.
Ein Putschversuch im westafrikanischen Benin wurde Präsident Talon zufolge erfolgreich vereitelt. Die Regionalmacht Nigeria schickt Kampfflugzeuge und Bodentruppen ins Nachbarland.
27.11.2025
2 min.
Spitzentanz und volle Ränge: Weihnachtstanzturnier in Limbach-Oberfrohna ausverkauft
Das 32. Internationale Weihnachtstanzturnier ist ausverkauft.
Am 6. Dezember verwandelt sich die Stadthalle Limbach-Oberfrohna in ein Zentrum des Tanzsports: Paare kämpfen in lateinamerikanischen Tänzen wie Cha-Cha-Cha und Samba um den Großen Preis der Stadt.
Laetitia Feddersen
05.11.2025
1 min.
Deutsche Meisterschaft im Standard-Tanz: Chemnitzer Verein holt einen Sieg
Tanz-Titel für Chemnitz: Tanzklub „Orchidee“ holt Gold mit Polina Kossovych und Arseniy Kossovych.
Polina und Arseniy Kossovych sind erst zehn und zwölf Jahre alt und stehen schon ganz oben auf dem Treppchen.
Susanne Kiwitter
07.12.2025
4 min.
Chemnitz offenbar 300 Jahre älter als bisher angenommen
Auf dem Schloßberg. 1136 wurde hier das Benediktinerkloster gegründet. Aber offenbar ist Chemnitz viel älter.
Hat die Stadt 2018 ihren 875. Geburtstag um ein paar hundert Jahre zu spät gefeiert? Ein Forscher glaubt, dass die ersten Menschen hier schon im 9. und nicht erst im 12. Jahrhundert lebten. Das wäre eine Sensation.
Erik Kiwitter
06:15 Uhr
5 min.
Turm in der Abwehr beim FC Karl-Marx-Stadt : „König der Lüfte“ Frank Uhlig wird 70
Einer der großen Höhepunkte in Frank Uhligs Karriere – und gleichzeitig seine schwärzeste Stunde. Der FCK-Verteidiger (im weißen Trikot) hat im FDGB-Pokalfinale 1983 ein Luftduell mit Magdeburgs Dirk Stahmann gewonnen und köpft auf den Kasten von Torhüter Dirk Heyne. Das Spiel aber gewann der FCM mit 4:0.
Seine Gegenspieler waren immer die torgefährlichsten Stürmer des jeweiligen Kontrahenten – eine Aufgabe, die Frank Uhlig mochte. Am 8. Dezember wird der ehemalige FCK-Verteidiger 70 Jahre alt. Seinem Club ist er nach wie vor treu.
Thomas Scholze
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
Mehr Artikel