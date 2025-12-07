Weihnachtsball in Limbach: Glitzer, Glamour und sportliche Höchstleistungen

15 Tanzpaare aus ganz Europa präsentierten sich am Samstag in Limbach-Oberfrohna. Aber auch die Gäste bekamen die Chance, ihr Können zu beweisen. Was den Ball so besonders macht und welche Tücken es für Veranstalter und Tänzer gibt.

Glitzernde Pailletten, fluffige Federboas, bunte Fransen – die Tänzer in der Stadthalle boten den Zuschauern am Samstag einen Augenschmaus. 15 Paare aus acht Nationen, wie den Niederlanden oder der Slowakei, präsentierten beim 32. internationalen Tanzturnier sportliche Höchstleistungen. „Es ist ein Turnier der Superlative“, sagte Peggy... Glitzernde Pailletten, fluffige Federboas, bunte Fransen – die Tänzer in der Stadthalle boten den Zuschauern am Samstag einen Augenschmaus. 15 Paare aus acht Nationen, wie den Niederlanden oder der Slowakei, präsentierten beim 32. internationalen Tanzturnier sportliche Höchstleistungen. „Es ist ein Turnier der Superlative“, sagte Peggy...