Weihnachtsdeko bei Kellereinbruch in Chemnitz gestohlen

Beute im Gesamtwert von etwa 1000 Euro haben Unbekannte in einem Wohnblock im Stadtteil Kappel gemacht.

Chemnitz.

Etwa zwei Monate vor dem Weihnachtsfest haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Kellerbereich eines Wohnblocks an der Straße Usti and Labem im Chemnitzer Stadtteil Kappel verschafft. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Einbruch zwischen dem 15. und dem 25. Oktober verübt. Den Angaben der Polizei zufolge waren die Einbrecher in zwei Kellerabteile eingedrungen und hatten aus einem diverse Weihnachtsdekoration im Wert von etwa 1000 Euro entwendet. Den Sachschaden, den die Täter durch ihr Eindringen anrichteten, gibt die Polizei mit etwa 20 Euro an. (gp)