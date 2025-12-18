Weihnachtszauber mit Kathy Kelly in der Markuskirche

Chemnitz
In der turbulenten Welt schenkt Kathy Kelly am 21. Dezember musikalische Ruhe. Klassische und moderne Weihnachtslieder erwarten die Gäste in der Markuskirche.
Es gibt heutzutage wenig Verlässliches. Die Zeit dreht sich so schnell, die Welt ist in Aufruhr und fast jeder muss dieses Tempo mitgehen. Umso schöner ist es, dass es Menschen gibt, die uns ihren eher ruhigen Weg zeigen. So ein Mensch ist Kathy Kelly. Sie ist der gute Geist ihrer Familie, der ruhige Pol. Jedes Konzert beginnt mit einer warmen...
