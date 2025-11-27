Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Weihnachtszauber rund um Chemnitz: Wo starten Besucher besinnlich ins erste Adventswochenende

Zum ersten Advent finden im Chemnitzer Umland zahlreiche Veranstaltungen statt.
Zum ersten Advent finden im Chemnitzer Umland zahlreiche Veranstaltungen statt. Bild: Mascha Brichta/dpa/Archiv
Zum ersten Advent finden im Chemnitzer Umland zahlreiche Veranstaltungen statt.
Zum ersten Advent finden im Chemnitzer Umland zahlreiche Veranstaltungen statt. Bild: Mascha Brichta/dpa/Archiv
Chemnitz Umland
Weihnachtszauber rund um Chemnitz: Wo starten Besucher besinnlich ins erste Adventswochenende
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Burgstädt, Limbach-Oberfrohna und Neukirchen sind die Veranstaltungskalender am ersten Weihnachtswochenende prall gefüllt. Es wartet eine bunte Auswahl zwischen Beisammensein, Sport und Kultur.

Das erste Adventswochenende steht vor der Tür. Außerhalb der Kulturhauptstadt, die am Samstag ihren Abschluss feiert, kann bei zahlreichen Veranstaltungen Weihnachtsstimmung aufkommen. „Freie Presse“ gibt einen Überblick, wo es am Wochenende weihnachtlich wird und wo der erste Glühwein des Jahres getrunken werden kann.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
5 min.
HSG-Manager vor Schlüsselspiel: „Ich fordere 100 Prozent Leidenschaft, Mut und Konzentration“
Geschlossenheit gefragt: Die Handballer der HSG Freiberg wollen und müssen im Abstiegskampf noch enger zusammenrücken.
Kurz vor Weihnachten hängt die Rote Laterne der Regionalliga Mitte bei den Handballern der HSG Freiberg. Steffen Bauer hat vor dem Duell gegen Bad Blankenburg mit Geschäftsführer Stefan Lange (53) gesprochen.
Steffen Bauer
05.11.2025
2 min.
Limbach-Oberfrohna: Stadtrat beschließt höhere Eintrittspreise für Kultur und Freizeit
Unter anderem der Besuch des Esche-Museums wird zukünftig teurer.
Der Museums- und Tierparkbesuch sowie die Nutzung der Stadtbibliothek werden teurer. In einigen Fällen jedoch nicht so hoch wie ursprünglich geplant.
Julia Grunwald
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
19:00 Uhr
2 min.
VfB Empor Glauchau: Was im letzten Heimspiel des Kalenderjahres gegen Einheit Wernigerode wichtig ist
Ob Fabio Anger (hinten, im Duell mit Veron Dobruna vom FSV Zwickau im Sachsenpokal-Achtelfinale) seine Zweikampfstärke gegen Wernigerode einbringen kann, ist noch unklar.
Der Fußball-Oberligist will am Sonntag weitere Zähler für den Klassenerhalt einfahren. Was der Trainer erwartet – und warum die Wahl des Platzes keine große Rolle spielen soll.
Torsten Ewers
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
29.10.2025
3 min.
Halloween im Garten, gruselfrei und im Rockabilly-Style: Chemnitzer Umland überrascht mit ausgefallenen Partys
Zahlreiche Halloween-Partys gibt es um den 31. Oktober herum im Chemnitzer Umland. Darunter auch einige außergewöhnliche.
Offiziell wird am 31. Oktober der Reformationstag gefeiert. Grusel-Liebhaber freuen sich auf zahlreiche Halloween-Partys. Wo kann man diese in Limbach-Oberfrohna, Burgstädt und Umgebung feiern?
Julia Grunwald
Mehr Artikel