  • Weitblick und Expertenwissen: Das gibt es beim Tag des offenen Denkmals in Chemnitz zu sehen

Neben Villa Dost und Markuskirche nehmen über 20 andere Orte teil.
Neben Villa Dost und Markuskirche nehmen über 20 andere Orte teil.
Chemnitz
Weitblick und Expertenwissen: Das gibt es beim Tag des offenen Denkmals in Chemnitz zu sehen
Von Cora Lantzsch
Jedes Jahr im September öffnen viele Orte ihre Türen, die man sonst nicht besuchen kann. „Freie Presse“ zeigt eine Auswahl, was es am Sonntag in Chemnitz zu entdecken gibt.

Der Tag des offenen Denkmals hat das Ziel, einmal im Jahr historische Gebäude und Orte zu öffnen, die sonst nicht zugänglich sind. Auch in Chemnitz gibt es am Sonntag über 20 solcher Orte.
