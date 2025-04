Weitere Chemnitzer Kita muss schließen

Der bereits beschlossene Umzug der Einrichtung lässt sich nicht verwirklichen, heißt es aus dem Jugendamt. In einem anderen Fall gibt es derweil gute Nachrichten.

In Chemnitz steht eine weitere Kita vor dem Aus. Das hat das Jugendamt bekannt gegeben. Betroffen sei die von der Stadt betriebene Einrichtung „Tausendfüßler“ an der Robert-Siewert-Straße im Heckertgebiet. Sie hatte im Zuge des vom Stadtrat beschlossenen Abbaus Hunderter Betreuungsplätze eigentlich in das teilweise leer stehende Gebäude...