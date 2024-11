Welche Auswirkungen hat Künstliche Intelligenz für Limbach-Oberfrohna?

In einem Vortrag am 28. November im Esche-Museum klärt ein Diplom-Mathematiker über Chancen, Risiken und die alltäglichen Auswirkungen von KI auf.

Die Künstliche Intelligenz (KI) hat innerhalb kürzester Zeit immer mehr Einzug in das alltägliche Leben gehabt. Aus diesem Grund widmet sich die Bürgerakademie des Vereins „L.O.s geht´s” in einem Vortrag dem Thema. Am 28. November wird Diplom-Mathematiker Ralph Sonntag in einem Vortrag im Esche-Museum die Wirkungsweise, Chancen und...