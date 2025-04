Welche Rolle Wasserstoff bei der Energie-Versorgung in Chemnitz spielen soll

Während sich der Versorger Eins zuletzt zurückhaltend bei der Nutzung von Wasserstoff für die Wärme-Erzeugung geäußert hatte, sieht das Unternehmen in anderen Bereichen aktuellen Bedarf und will 30 Millionen Euro investieren.

Chemnitz hat in der Wasserstoff-Bundesliga eine Spitzenposition. Die Stadt ist eine von vier Kommunen in Deutschland, die den Zuschlag für ein Innovations- und Technologiezentrum für Wasserstoff (ITZ) bekommen hat. Für den Aufbau von Laboren, Seminarräumen und Teststrecken am Technopark spendiert der Bund 70 Millionen Euro, der Freistaat...