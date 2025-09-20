Weltmeister mit 83: Limbach-Oberfrohnaer holt dreimal Gold bei Schwimm-WM in Singapur

Chemnitz Umland
Seit seinem 10. Lebensjahr gehört Schwimmen zu Günter Schmeißers Leben. Mit 83 Jahren wurde er nun dreifacher Weltmeister. Doch ein Trauerfall überschattete seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft.
180 Medaillen hat Günter Schmeißer bereits in seinem Zuhause in Limbach-Oberfrohna. Einige von ihnen hat er aufgehängt. Andere – die besonders wichtigen – liegen in einer durchsichtigen Vitrine. In den vergangenen Wochen durften in dieser drei neue Medaillen einziehen. Bei der Schwimm-Weltmeisterschaft in Singapur holte der 83-Jährige...
