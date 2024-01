Weniger Industrie und weniger Einwohner: Fernwärmetrasse im Chemnitzer Küchwald wird umgebaut

5,7 Millionen Euro sollen in den Umbau fließen. Während diesem muss mit einer Unterbrechung der Wärmeversorgung gerechnet werden. Was bedeutet das für das Eissportzentrum?

Die Fernwärmetrasse im Chemnitzer Küchwald soll bis 2026 in mehreren Abschnitten umgebaut werden. Das gab Energieversorger Eins bekannt. Die sogenannte Fernwärmetrasse C ist eine der wichtigsten Versorgungstrassen zu den Kliniken Flemmingstraße und Küchwald. Sie verläuft angrenzend an die Leipziger Straße entlang der Siedlung an der...